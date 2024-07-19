Новый премьер-министр Эстонии Кристен Михал заключил коалиционное соглашение и представил новый налог на оборону, направленный на усиление сдерживания России. Об этом 19 июля пишет Bloomberg.

«За год мы увеличили расходы на оборону с чуть более 2% до более 3%. Это означает, что каждый год мы тратим на оборону на €556 млн больше, чем у нас есть ресурсов. Нам нужно найти для этого ресурсы», — приводит агентство слова Михала, сказанные журналистам в Таллине в пятницу.

Новый двухпроцентный «налог на безопасность» для предприятий будет действовать до 2028 года и был введен для получения средств на «сдерживание России». К этой сумме также добавятся расходы на размещение союзников.

Отмечается, что Михал планирует продолжать политический курс, который задала его предшественница Кая Каллас, занявшая ранее пост главного дипломата Европейского союза.

Каллас и правительство Эстонии подали в отставку 15 июля. До этого, 10 июля, эстонская газета Postimees опубликовала данные опроса, в ходе которого 65% опрошенных граждан страны заявили, что не удовлетворены работой правительства Каллас. При этом 68% респондентов негативно оценили ее собственную работу.

До этого, 9 июля, представитель эстонской делегации на парламентской ассамблее НАТО Лаури Хуссар заявил, что необходимо начать обсуждение о повышении затрат альянса на оборону до 2,5% или даже 3% ВВП.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих государств, предупреждая о якобы скорой войне с РФ. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных России на Украине и пророчат, что в дальнейшем Москва «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что ничего подобного в планах России нет, но страна готова к любым выпадам Североатлантического альянса.