Больше половины опрошенных эстонцев не удовлетворены работой правительства, которое возглавляет премьер-министр республики Кая Каллас. Об этом 10 июля сообщает эстонская газета Postimees, основываясь на данных опроса, который был проведен Институтом социальных исследований и Norstat Eesti.

По последним результатам, лишь 30% респондентов считают, что правительство выполняет свою работу хорошо, а 65% опрашиваемых назвали его работу плохой или очень плохой.

Так, 68% жителей Эстонии негативно оценили работу Каллас и лишь 23% удовлетворительно высказались о ее работе.

Новый состав правительства формируется правящей коалицией, в которую входят Партия реформ, Социал-демократическая партией и «Эстония 200». На данный момент оппозиционные партии находятся в выигрышной позиции, за них проголосовали 55,9%, когда за правящих отдали голоса только 35,4% проголосовавших.

Ранее, 8 июля, помощник президента РФ Николай Патрушев заявил о том, что европейские политики, которые зависимы от Великобритании и США, раздражают своих граждан. Также он добавил, что власти Франции и других стран Евросоюза забыли об интересах национальности из-за того, что увлеклись борьбой с Россией и поддержкой киевского режима.