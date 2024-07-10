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Большинство респондентов выразили недовольство работой эстонского правительства

Postimees: около 65% эстонцев выразили недовольство работой правительства
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Фото: TASS/AP/Geert Vanden Wijngaert
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Больше половины опрошенных эстонцев не удовлетворены работой правительства, которое возглавляет премьер-министр республики Кая Каллас. Об этом 10 июля сообщает эстонская газета Postimees, основываясь на данных опроса, который был проведен Институтом социальных исследований и Norstat Eesti.

По последним результатам, лишь 30% респондентов считают, что правительство выполняет свою работу хорошо, а 65% опрашиваемых назвали его работу плохой или очень плохой.

Так, 68% жителей Эстонии негативно оценили работу Каллас и лишь 23% удовлетворительно высказались о ее работе.

Новый состав правительства формируется правящей коалицией, в которую входят Партия реформ, Социал-демократическая партией и «Эстония 200». На данный момент оппозиционные партии находятся в выигрышной позиции, за них проголосовали 55,9%, когда за правящих отдали голоса только 35,4% проголосовавших.

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