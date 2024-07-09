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Представитель Эстонии в НАТО призвал обсудить повышение затрат блока на оборону

Представитель Эстонии в ООН Хуссар: блоку необходимо повысить затраты на оборону
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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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До саммита НАТО в Нидерландах необходимо начать обсуждение о повышении затрат альянса на оборону до 2,5% или даже 3% ВВП. Об этом 9 июля заявил представитель эстонской делегации на парламентской ассамблее НАТО Лаури Хуссар.

«В преддверии нашего следующего саммита в Нидерландах мы должны начать обсуждать повышение целевых трат на оборону до 2,5% или даже 3% ВВП. 2% ВВП уже недостаточно, учитывая новые оборонные планы НАТО», — сказал он.

Саммит НАТО в Вашингтоне продлится с 9 по 11 июля.

Ранее, 5 июля, генсек альянса Йенс Столтенберг указал на необходимость роста оборонных расходов на нужды каждого государства — члена НАТО. Страны объединения определили планку оборонных расходов в размере 2% от ВВП в 2014 году. Тогда предполагалось, что цель будет достигнута к 2024 году. При этом ряд государств не может выполнить заявленные взносы в блок.

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Также издание Reuters сообщало, что НАТО на саммите в Вашингтоне планирует представить странам-участницам новые требования к войскам и вооружениям. Также сообщалось, что объединение планирует создать от 35 до 50 дополнительных бригад для того, чтобы защититься от гипотетического нападения со стороны России.

До этого, 31 мая, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил об усилении коллективной обороны НАТО и наращивании военно-промышленного комплекса. Он также отметил, что будут представлены региональные планы для стран альянса, в которых приведут требования к каждой из них по обеспечению обороны территории объединения.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих государств, предупреждая о якобы скорой войне с РФ. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных России на Украине и пророчат, что в дальнейшем Москва «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что ничего подобного в планах России нет, но страна готова к любым выпадам Североатлантического альянса.

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