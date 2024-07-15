Премьер Эстонии Кая Каллас подала в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку, сообщил 15 июля портал ERR.

«Утром в понедельник <...> правительство во главе с Кайей Каллас собралось на внеочередное заседание, на котором в отставку подали премьер-министр и всё правительство. Затем Каллас подала заявление об отставке президенту [Эстонии] Алару Карису», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Каллас будет исполнять обязанности главы правительства до назначения нового кабмина. Она выразила надежду, что это произойдет в ближайшее время.

Отставка эстонского премьера связана с тем, что 28 июня она была выбрана на пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Ранее, 10 июля, эстонская газета Postimees опубликовала данные опроса, в ходе которого 65% опрошенных граждан страны заявили, что не удовлетворены работой правительства Каллас. При этом 68% респондентов негативно оценили ее собственную работу.