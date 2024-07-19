Трейдеры заработали на сбое в работе Microsoft

Сбой в работе программных продуктов американской компании Microsoft дал возможность трейдерам заработать на падении ее акций и росте стоимости ценных бумаг конкурентов. Об этом 19 июля сообщил телеканал «Известия».

Выросли в цене акции компаний, занимающихся кибербезопасностью и хранением данных. Лидерами стали SentinеlOne, Fortinet и Claudflare.

Кроме того, бенефициарами кризиса стали конкуренты Microsoft, среди которых Zoom, Slack и Dropbox.

При этом акции подрядчика Microsoft — компании CrowdStrike — падали в пике сразу на 20%. Интересно, что 17 июля один из менеджеров этой компании продал акции на $1,5 млн.

Сервис FlightAware посчитал, что из-за сбоя было отменено более 2,2 тыс. авиарейсов по всему миру, а 24 тыс. было задержано. Только в США было отменено свыше 1,3 тыс. рейсов и задержано 3265 самолетов.

Ранее в этот день произошел глобальный сбой в работе операционной системы Windows, связанный с ошибкой в обновлении ПО. Он вызвал проблемы в работе банков, авиакомпаний, супермаркетов и отелей. В американской корпорации объяснили, что с этим может столкнуться любой пользователь, пытающийся использовать различные приложения и службы Microsoft 365.

Там же уточнили, что к выходу из строя ряда IT-систем по всему миру привело обновление CrowdStrike — компании, занимающейся кибербезопасностью.

Среди прочего стало известно о задержках в работе ряда крупных мировых аэропортов. При этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что российские авиакомпании и аэропорты работают в штатном режиме.

Минцифры РФ указало на то, что массовый IT-сбой показал значимость импортозамещения иностранного ПО.