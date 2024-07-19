Захарова прокомментировала видео с обливаемым кровью халатом врача «Охматдета»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 июля прокомментировала «Известиям» видео, на котором человек в форме сотрудника полиции Украины поливает красной жидкостью мужчину во врачебной форме, предположительно, сотрудника больницы «Охматдет».

«Истории от Бучи до якобы атак на детские больницы Украины — провокации киевского режима. Кто до сих пор не верит, пускай попробует найти список погибших в Буче. Его не было, нет и не будет. Кстати, это они тоже делают по нацистским лекалам», — отметила она.

На кадрах, широко распространившихся в соцсетях, видно, что униформа врача почти полностью испачкана субстанцией из пакета для переливания крови.

Кроме того, в Сети появилась информация о том, что мужчина на видеоролике действительно врач, однако не хирург, а стоматолог.

О том, что в больницу в Киеве попала украинская ракета, сообщили 8 июля в Минобороны РФ. Целями таких провокаций ведомство назвало обеспечение дальнейшего финансирования и продолжение боевых действий до последнего украинца.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что ВС РФ не наносят удары по гражданским целям на Украине, в Кремле исключили подобные инциденты.