В Microsoft не стали связывать сбой в работе с неполадками у Azure
В Microsoft не стали связывать сбой в работе с неполадками у Azure. Об этом 19 июля «Известиям» сообщил представитель корпорации.
«Мы не считаем, что это связано со сбоем в работе Azure 18 июля, который затронул часть клиентов Azure. Эта проблема была полностью устранена», — уточнили в компании.
В корпорации отметили, что к выходу из строя ряда IT-систем по всему миру привело обновление CrowdStrike — компании, занимающейся кибербезопасностью.
«Мы активно поддерживаем клиентов, чтобы помочь им в восстановлении», — заключили в сообщении.
Ранее в этот день произошел глобальный сбой в работе операционной системы Windows, связанный с ошибкой в обновлении ПО. Он вызвал проблемы в работе банков, авиакомпаний, супермаркетов, СМИ и отелей. В американской корпорации объяснили, что с этим может столкнуться любой пользователь, пытающийся использовать различные приложения и службы Microsoft 365.
Среди прочего стало известно о задержках в работе ряда крупных мировых аэропортов. При этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что российские авиакомпании и аэропорты работают в штатном режиме.