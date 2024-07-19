Зеленский заявил о продвижении Польши в решении по поставкам F-16 Украине
Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил, что Польша приняла решение, которое ускорит поставки Киеву самолетов F-16, но не уточнил, какое именно. Об этом 19 мая пишет агентство Reuters.
«Сегодня мы имеем положительное решение польского правительства по конкретному вопросу, которое позволит Украине быстрее получить самолеты F-16», — сказал Зеленский в эфире телеканала X, не вдаваясь в подробности.
При этом информационное агентство PAP со ссылкой на источник, близкий к министерству обороны, сообщило, что это решение не касается польских самолетов F-16, которые остаются в Польше. По его данным, речь идет о логистических вопросах, в частности, транспортировки самолетов от других союзников.
Слова Зеленского правительство Польши пока не комментировало.
Накануне украинский лидер заявил в интервью телеканалу BBC, что на Украину так и не пришли обещанные Западом истребители F-16.
10 июля президент США Джо Байден, нидерландский премьер Дик Схооф и глава датского правительства Метте Фредериксен заявили, что ВСУ смогут использовать истребители, переданные Соединенными Штатами, Нидерландами и Данией. Также американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что эти истребители появятся в небе над Украиной этим летом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что передача Западом истребителей F-16 Киеву свидетельствует о том, что Вашингтон возглавляет «банды войны».
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года РФ объявила после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.