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Эксперт назвал сбой в работе Microsoft экзаменом для российского рынка

Эксперт Арлазаров: сбой в работе Microsoft — экзамен для российского рынка
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Фото: TASS/Zuma
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Массовый сбой в работе Microsoft — это экзамен для всего российского рынка, который показал, какие отечественные компании на самом деле потратили ресурсы на импортозамещение, а кто этого не сделал. Об этом в разговоре с «Известиями» заявил генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров 19 июля.

«Кроме того, по результатам этого инцидента стало ясно — и это актуально не только для российских компаний, но и для иностранных, — кто действительно заботится о своих клиентах, а кто просто говорит об этом. Ведь о всех рисках, связанных с использованием облачных технологий, известно уже давно. Тем не менее почему-то в крупных компаниях по-прежнему используются внешние SaaS-технологии для критических бизнес-процессов», — отметил Арлазаров.

Это, продолжил он, привело к глобальному сбою в авиаперевозках, банковском обслуживании и даже сбоям в работе служб спасения и медицине.

«Сейчас уже очевидно, что критическая инфраструктура должна быть реализована на надежных и отказоустойчивых системах, без размытия ответственности и без безумной экономии», — подчеркнул эксперт.

Причины сбоя, по его мнению, в первую очередь коренятся в том, что компании стремятся сэкономить, делая выбор в пользу облачных решений, но не задумываются о последствиях.

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«Да, действительно, отказоустойчивые системы и оборудование стоят дороже и развиваются медленно — именно потому, что они значительно менее подвержены рискам отказа. Каждая компания должна решить для себя, что ей важнее: ее клиенты, их жизнь, нервы, здоровье или сиюминутных выгода. Сейчас видно, какие компании что для себя решили», — добавил он.

Ранее в этот день произошел глобальный сбой в работе операционной системы Windows, связанный с ошибкой в обновлении ПО. Он вызвал проблемы в работе банков, авиакомпаний, супермаркетов, СМИ и отелей. В американской корпорации объяснили, что с этим может столкнуться любой пользователь, пытающийся использовать различные приложения и службы Microsoft 365.

Среди прочего стало известно о задержках в работе ряда крупных мировых аэропортов. При этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что российские авиакомпании и аэропорты работают в штатном режиме.

Минцифры РФ указало на то, что массовый IT-сбой показал значимость импортозамещения иностранного ПО.

При этом в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора сообщили, что российские компании не сообщали о проблемах в результате сбоя в работе устройств на операционной системе Windows.

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