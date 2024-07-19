Пассажиры севшего в Красноярске самолета из Индии испытывают проблемы с оплатой

Пассажиры рейса Дели – Сан-Франциско самолета Air India, который экстренно сел в Красноярске, испытывают проблемы с оплатой. На данный момент они находятся в стерильной зоне.

«У них есть доступ в Duty Free. Единственная проблема, что у пассажиров не работают банковские карты в нашей системе», — рассказал 19 июля представитель международного красноярского аэропорта «РИА Новости».

Он уточнил, что часть людей рассчитаются наличными в магазинах. Отмечается, что ночью пассажирам рейса Дели – Сан-Франциско давали сдачу рублями.

Самолет, летевший из Индии в США, совершил экстренную посадку в Красноярске 18 июля. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, около 18:30 мск на высоте 11 км экипаж борта доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера, после чего командир воздушного судна принял решение о посадке.

На следующий день начальник отдела корпоративных коммуникаций красноярского аэропорта Дмитрий Тронин также сообщил «Известиям», что экстренно севший в аэропорту Красноярска индийский Boeing 777 сможет продолжить полет, ориентировочно, только к вечеру. Он добавил, что аэропорт ожидает резервный борт, так как севший самолет признан неготовым к дальнейшему полету. Вылет в Сан-Франциско запланирован на 18:15 по местному времени (14:15 мск). Тронин отметил, что экипаж лайнера пока размещен в нескольких гостиницах, в том числе на территории аэропорта Красноярска. Пассажиры же остаются в зале вылета.

Туристам предоставили пледы и подушки, чтобы «хотя бы семьям с детьми было чуть более комфортно размещаться». Половина пассажиров экстренно севшего самолета оказались вегетарианцами, они отказались от мясных блюд. Для них специально приготовили рис.