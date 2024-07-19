Суд приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии

Свердловский областной суд приговорил обвиняемого в шпионаже американского журналиста Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича к 16 годам колонии строго режима. Об этом передает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Признать Гершковича Эвана виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Было установлено, что в марте 2023 года журналист по заданию спецслужб Соединенных Штатов собирал в Свердловской области информацию о деятельности оборонного предприятия. Ему было предъявлено обвинение в шпионаже по ст. 276 Уголовного кодекса (УК) РФ.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, из-за того что его материалы содержат сведения, являющиеся государственной тайной.

«В ходе судебного разбирательства подсудимый не признал вину, однако совокупности представленных суду доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора», — говорится в сообщении в Telegram-канале Свердловского областного суда.

Этап судебного следствия завершился накануне.

Сотрудник The Wall Street Journal Гершкович был задержан 30 марта 2023 года при попытке получить засекреченную информацию о деятельности оборонного предприятия. В тот же день он был арестован Лефортовским судом Москвы. Меру пресечения несколько раз продлевали.

14 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что будет найдено решение в вопросе обмена журналиста. Он подчеркнул, что в основе таких решений должны лежать гуманитарные принципы.

13 июня текущего года Генпрокуратура России направила дело Гершковича в Свердловский областной суд, утвердив обвинительное заключение. Бывший президент США Дональд Трамп, в свою очередь, 27 июня пообещал, что в случае переизбрания будет добиваться быстрого освобождения журналиста.