СК потребовал арестовать экс-главу Шатуры Артюхина
Следственный комитет (СК) России заявил в суд ходатайство об аресте бывшего главы городского округа Шатура Алексея Артюхина. Об этом 19 июля говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции.
«Материал об избрании меры пресечения в отношения экс-главы Шатуры поступил в столичный суд», — уточняется в сообщении.
Дело рассматривает Тверской районный суд Москвы. Артюхин доставлен в зал суда и присутствует на избрании меры пресечения.
Ранее в пятницу Артюхину было предъявлено обвинение в растрате бюджетных денег в особо крупном размере.
Экс-глава Шатуры был задержан накануне. По данным следствия, он растратил бюджетные средства, выделенные на строительство водозабора и очистных сооружений.
Фигурант занимал пост с марта 2020 года, а покинул его 10 июля 2024-го.