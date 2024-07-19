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СК потребовал арестовать экс-главу Шатуры Артюхина

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Фото: t.me/moscowcourts
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Следственный комитет (СК) России заявил в суд ходатайство об аресте бывшего главы городского округа Шатура Алексея Артюхина. Об этом 19 июля говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции.

«Материал об избрании меры пресечения в отношения экс-главы Шатуры поступил в столичный суд», — уточняется в сообщении.

Дело рассматривает Тверской районный суд Москвы. Артюхин доставлен в зал суда и присутствует на избрании меры пресечения.

Ранее в пятницу Артюхину было предъявлено обвинение в растрате бюджетных денег в особо крупном размере.

Экс-глава Шатуры был задержан накануне. По данным следствия, он растратил бюджетные средства, выделенные на строительство водозабора и очистных сооружений.

Фигурант занимал пост с марта 2020 года, а покинул его 10 июля 2024-го.

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