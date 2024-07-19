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Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности во время крупных мероприятий

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Фото: Пресс-служба Президента РФ
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Президент России Владимир Путин провел в пятницу, 19 июля, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. На встрече глава государства с участниками обсудил обеспечение внутренней безопасности при проведении значимых общественно-политических мероприятий.

«Сегодня обсудим некоторые вопросы, связанные с обеспечением внутренней безопасности в период проведения значимых общественно-политических мероприятий», — сказал президент.

После этого Путин передал слово директору ФСБ России Александру Бортникову, который выступил с докладом.

В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава Минобороны Андрей Белоусов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и помощник главы государства Николай Патрушев.

«Нас прежде всего интересует безопасность России»
Интервью президента Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву. Основные цитаты

На предыдущей встрече с членами Совета безопасности, которая прошла 12 июля, Путин обсудил дополнительные меры обеспечения ритмичной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса.

До этого, 28 июня, на очередном совещании глава государства затронул тему дальнейших шагов Москвы в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. По его словам, РФ может начать производство систем, а далее, исходя из реалий, принимать решения, где их размещать, если это потребуется для обеспечения безопасности.

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