Путин обсудил с членами Совбеза допмеры обеспечения работы предприятий ОПК
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности.
«Обсудим с вами сегодня дополнительные меры обеспечения ритмичной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса», — сказал глава государства.
Другие подробности встречи не приводятся.
Ранее, 8 июля, правительство РФ увеличило с 200 млн до 600 млн субсидирование льготных кредитов для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Отмечалось, что решение окажет дополнительную поддержку тем организациям ОПК, которые занимаются проектами по главным направлениям гражданской промышленности.
До этого, 15 мая, Путин подчеркивал, что в экономике нужно не допустить смещения акцентов в сторону оборонной сферы, ведь среди целей национального развития РФ много задач из социальной, а не военной сферы. Глава государства призвал следить, чтобы предприятия ОПК продолжали диверсификацию своей продукции и выпускали, помимо прочего, гражданские товары.
Правительство РФ 16 февраля продлило государственную программу по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до 2034 года. Постановление вносит изменения в список госпрограмм России.