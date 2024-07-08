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Правительство РФ увеличило субсидирование льготных кредитов для ОПК

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Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий
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Правительство России увеличило максимальную ежегодную сумму субсидирования льготных кредитов для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на выпуск гражданской продукции. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщается на сайте кабмина.

«Правительство увеличило с 200 млн до 600 млн рублей предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство продукции гражданского назначения. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении.

Там объяснили, что это решение окажет дополнительную поддержку тем организациям ОПК, которые занимаются проектами по главным направлениям гражданской промышленности, например производству самолетов, вертолетов, судов, автомобилей, локомотивов, химической продукции и различного оборудования, в том числе и для переработки мусора.

В правительстве напомнили, что льготное кредитование ОПК было запущено в 2018 году, чтобы организовать для предприятий комплекса долгосрочное финансирование диверсификации работы. Займы по этой программе предоставляются государственной корпорацией «ВЭБ.РФ». Минимальная сумма кредита — 500 млн рублей, а размер ставки начинается от 5% годовых. Ссуду могут получить предприятия ОПК, собирающиеся запустить проект, бюджет которого составляет 1 млрд рублей или более.

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Ранее, 15 мая, президент России Владимир Путин подчеркнул, что в экономике нужно не допустить смещения акцентов в сторону оборонной сферы, ведь среди целей национального развития РФ много задач из социальной, а не военной сферы. Глава государства призвал следить, чтобы предприятия ОПК продолжали диверсификацию своей продукции и выпускали кроме прочего гражданские товары.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов 14 мая рассказал, что президент поставил перед ним задачу интегрировать экономику армии в соответствующую отрасль, общую для всей страны. Кроме того, оборонную экономику нужно сделать открытой к инновациям.

Правительство РФ 16 февраля продлило государственную программу по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до 2034 года. Постановление вносит изменения в список госпрограмм России.

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