В Кремле заявили о работе Путина без оглядки на высокие рейтинги
Президент России Владимир Путин работает без оглядки на высокие рейтинги, данный подход не менялся. Об этом 19 июля заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, вы правильно понимаете, и в этом плане ничего не изменилось», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее в этот день ВЦИОМ опубликовал на своем сайте рейтинги доверия политикам и оценки государственных институтов в РФ за период с 8 по 14 июля. В ходе опроса 81,5% респондентов заявили о доверии Путину, 78,4% одобрили его работу.
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