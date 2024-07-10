В Кремле связали высокий уровень доверия россиян Путину с результатами его работы
Высокий уровень поддержки россиянами президента страны Владимира Путина связан с результатами его ежедневной ответственной работы. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал журналистам 10 июля данные последнего опроса, контрастирующие с антирейтингами западных политиков.
«Он сохраняется (высокий уровень поддержки. — Ред.), он продолжается, и это, конечно, в первую очередь связано с той работой, которую ведет президент. Ежедневная, тяжелая, ответственная работа», — сказал он.
При этом Песков не стал комментировать данные аналогичных опросов по рейтингам лидеров Запада.
Ранее, 5 июля, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым уровень доверия россиян к президенту составляет 80,9%. Уровень одобрения деятельности российского лидера составил 78,4%.
До этого, 14 июня, фонд «Общественное мнение» также провел опрос среди россиян, по результатам которого 82% россиян хорошо оценили работу Путина, а на вопрос о доверии президенту положительно ответили 81% респондентов.
В мае Песков указал, что Путин имеет высокий рейтинг у россиян, потому что граждане консолидируются вокруг него. Пресс-секретарь главы государства отметил, что это устойчивая тенденция.