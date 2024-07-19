Мэр рассказал о работах по поддержанию чистоты Москвы-реки

Поддержанием чистоты Москвы-реки занимается коммунальный флот «Мосводосток». В сезон навигации суда каждый день собирают мусор и устраняют загрязнения, рассказал мэр города Сергей Собянин по случаю Дня Москвы-реки, который отмечается 19 июля.

Еще одно учреждение — «Гормост» на протяжении всего года занимается ремонтов мостов и набережных, а также проводит гидротехнические работы на причалах. Не так давно, отметил Собянин, был завершен капитальный ремонт причалов «Сетунь» на Воробьевской набережной и «Кутузовский» на набережной Тараса Шевченко.

«За безопасность жителей города отвечают спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах», — добавил мэр столицы. Он уточнил, что в акватории Москвы-реки и Химкинского водохранилища находятся 15 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная.

В 2023 году были обновлены здания трех поисково-спасательных станций: «Борисовская», «Кузьминки» и «Левобережная». В этом и следующем годах приведут в порядок еще две — «Кировскую» и «Татарово».