Сийярто осудил критику ЕС в адрес Грузии за принятие закона об иноагентах
Никто, в том числе Евросоюз (ЕС), не должен критиковать Грузию за принятие закона «О прозрачности иностранного влияния», эта инициатива стала понятной попыткой ограничить влияние на страну извне. Об этом 19 июля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Тот факт, что Грузия хотела бы контролировать и противодействовать внешнему вмешательству в свою страну, понятен. Я не думаю, что кто-либо, особенно Европейский союз, имел бы право критиковать грузин за такой закон», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Сийярто отметил, что Венгрия испытала на себе подобное: оппозиция страны финансировалась извне, в основном из США, было вмешательство в последние выборы. По его словам, это нарушение суверенитета государства. В этом отношении прозрачность необходима и не должна требовать объяснений, добавил венгерский министр.
Закон об иноагентах был принят в Грузии 14 мая. Процесс сопровождался серией протестов в стране.Президент республики Саломе Зурабишвили наложила на него вето, однако позже депутаты большинством голосов преодолели его.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что принятие закона негативно повлияет на процесс интеграции Грузии в объединение. Кроме того, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что вступление республики в ЕС приостановлено, а €30 млн, выделенных для минобороны страны, заморожены.
15 июля глава парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Грузии Гиви Миканадзе сообщил, что закон вступит в силу через несколько недель.
При этом в тот же день стало известно о том, что президент республики подала иск против этой инициативы в Конституционный суд страны.