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Зеленский обвинил Трампа и Вэнса в отсутствии понимания происходящего на Украине

Зеленский: Трамп и Вэнс не до конца понимают, что происходит на Украине
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Фото: REUTERS/Callaghan O'hare
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс не до конца понимают, что происходит на Украине. Об этом 19 июля в интервью BBC News заявил украинский лидер Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая.

Ведущий попросил главу государства прокомментировать слова Вэнса о том, что ему всё равно, что происходит на Украине.

«Может быть, он действительно не понимает, что происходит», — заявил Зеленский.

Он добавил, что работа с администрацией Трампа в случае его прихода к власти в США «будет тяжелой», уточнила «Газета.Ru».

«Нам нужна их поддержка. Думаю, это будет тяжелая работа. <...> Уговорить их будет непросто», — отметил глава киевского режима.

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Трамп не раз критиковал США за поддержку Украины, заявляя, что американский бюджет необходимо тратить на американцев, а не отправлять деньги Киеву. Также он говорил, что сможет урегулировать ситуацию еще до «прихода в Белый дом».

В июле, комментируя это, президент России Владимир Путин отмечал, что Россия серьезно относится к подобным заявлениям и видит в них готовность и желание остановить конфликт. В свою очередь, Зеленский выражал обеспокоенность заявлениями Трампа и утверждал, что его план приведет к потере Киевом территорий.

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще в январе отметил, что у Москвы пока что нет представления, каким образом 45-й президент Соединенных Штатов намерен добиться столь быстрого урегулирования конфликта.

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