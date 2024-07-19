Суд на Украине продлил Коломойскому содержание под стражей до 2 сентября
Суд в Киеве продлил украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) срок содержания под стражей до 2 сентября. Об этом 18 июля сообщило украинское агентство УНИАН.
Ранее в апреле суд в Киеве продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 июня.
«Суд продлил бизнесмену Игорю Коломойскому срок содержания под стражей до 2 сентября 2024 года. Соответствующее решение принято сегодня, 18 июля, судьей Шевченковского районного суда Киева Еленой Чайкой», — говорится в сообщении.
Коломойского также подозревают в завладении средствами кредитной организации на сумму более 9,2 млн гривен ($247 тыс.). В начале сентября 2023 года Служба безопасности Украины предъявила ему обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, а Шевченковский районный суд Киева отправил бизнесмена под стражу. Его арест продлевался в декабре, а затем и в феврале 2024 года.
Позднее, 8 мая, нацполиция Украины сообщила, что Коломойский подозревается в организации неудавшегося заказного убийства адвоката Сергея Карпенко. В настоящее время полиция установила неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность Коломойского, добавили в украинской нацполиции.
Между тем 2 июля директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов сообщил, что российские приставы изъяли и передали в доход РФ акции двух компаний Коломойского, а также 503 объекта недвижимости должников по его делу.
5 марта суд в РФ обратил имущество Коломойского в доход государства. Следствием установлено, что Коломойский и связанные с ним лица осуществляли экстремистскую деятельность и финансировали вооруженные формирования Украины.