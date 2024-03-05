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Суд в РФ обратил имущество Коломойского в доход государства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Кошехабльский районный суд Республики Адыгея удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) и связанным с ним лицам о запрете их деятельности, их имущество обращено в доход государства. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства.

Судом установлено, что Коломойский и связанные лица осуществляли экстремистскую деятельность и финансировали вооруженные формирования Украины.

После удовлетворения иска в федеральную собственность взысканы принадлежащие им 100% долей в уставных капиталах ООО «Кейтеринг-Юг» и ООО «Южгазэнерджи» на сумму более 5,1 млрд рублей. Как уточняется, ежегодная выручка обеих компаний составляет более 1,7 млрд рублей, а валовая прибыль превышает 250 млн.

Также из незаконного владения ответчиков в казну изъяли здание и шесть помещений в центре Москвы общей площадью 5,5 тыс. кв. м и 494 сельскохозяйственных земельных участка площадью 5573 га в Московской, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях, стоимость которых превышает 6 млрд рублей.

По ходатайству прокурора решение подлежит немедленному исполнению.

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На Украине Коломойского также подозревают в завладении средствами кредитной организации на сумму более 9,2 млн гривен ($247 тыс.). В начале сентября 2023 года Служба безопасности Украины предъявила ему обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, а Шевченковский районный суд Киева отправил бизнесмена под стражу. Его арест продлевался в декабре, а затем и в феврале 2024 года.

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