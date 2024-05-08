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Украинского олигарха Коломойского обвинили в организации покушения на убийство

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Фото: t.me/UA_National_Police
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Украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) подозревается в организации неудавшегося заказного убийства адвоката Сергея Карпенко. Об этом в среду, 8 мая, сообщила нацполиция Украины.

«По данным следствия, в августе 2003 года в центре Феодосии четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката. Жизнь пострадавшего удалось спасти врачам», — говорится в сообщении украинского ведомства, опубликованном в Telegram.

Тогда правоохранители задержали исполнителей нападения. В настоящее время полиция установила неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность Коломойского.

Как уточнило в Telegram украинское издание «Страна.ua», Карпенко отказался «выполнять указания в корпоративном споре» вокруг предприятия «ДнепрСпецСталь» в Запорожской области, что и послужило причиной конфликта.

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Коломойского также подозревают в завладении средствами кредитной организации на сумму более 9,2 млн гривен ($247 тыс.). В начале сентября 2023 года Служба безопасности Украины предъявила ему обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, а Шевченковский районный суд Киева отправил бизнесмена под стражу. Его арест продлевался в декабре, а затем и в феврале 2024 года.

Кроме того, 5 марта суд в РФ обратил имущество Коломойского в доход государства. Следствием установлено, что Коломойский и связанные лица осуществляли экстремистскую деятельность и финансировали вооруженные формирования Украины.

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