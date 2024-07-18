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ЦПВС и власти Сирии обеспечили выход 15 беженцев из лагеря Рукбан

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Фото: ТАСС/Zuma
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Власти Сирийской Арабской Республики (САР) и Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР обеспечили выход 15 беженцев из лагеря Рукбан в зоне Эт-Танф. Об этом 18 июля на брифинге сообщил капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«Обстановка в лагере беженцев Рукбан, расположенном в оккупированной США зоне Эт-Танф, остается неблагополучной. Властями Сирийской Арабской Республики во взаимодействии с российским Центром по примирению враждующих сторон обеспечен выход из лагеря 15 беженцев. США по-прежнему демонстрируют неспособность заниматься практическими вопросами содействия в скорейшем возвращении беженцев из лагеря», — сообщил он.

Он добавил, что российские военные провели патрулирование провинции Ракка и Хасеке. Кроме того, в идлибской зоне деэскалации в провинции Латакия за сутки зафиксирован обстрел позиций правительственных войск САР со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Игнасюк также сообщил о фиксации восьми нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, а также восьми нарушений воздушного пространства САР парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt.

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Ранее, 17 июля, сообщалось, что авиация коалиции США за сутки шесть раз нарушила воздушное пространство Сирии двумя парами истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10 коалиции. Кроме того, в провинции Латакия в результате снайперского огня террористических группировок по позициям сирийской армии в районе населенного пункта Нахшеба убит военнослужащий САР.

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