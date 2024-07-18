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Путин назначил главой экспертного управления президента РФ Агафонова

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Фото: РИА Новости/Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин 18 июля подписал указ о назначении экс-замначальника управления президента по внешней политике Дениса Агафонова главой экспертного управления президента РФ.

«Назначить Агафонова Дениса Владимировича начальником экспертного управления Президента Российской Федерации», — говорится в указе.

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Ранее, 12 июня, Путин утвердил новую структуру управлений в администрации президента РФ. Так, президент принял решение упразднить управление по обеспечению деятельности Госсовета РФ. И образовать в составе администрации управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета России.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент подписал указ о новых назначениях в администрации главы государства, согласно которым у ее представителей расширится круг обязанностей.

14 мая пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента РФ. Руководителем администрации был назначен Антон Вайно. Его первыми заместителями — Алексей Громов и Сергей Кириенко. Также были назначены 10 помощников президента, среди которых ранее возглавлявший Совет безопасности России Николай Патрушев, а также экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Кроме того, глава государства назначил своих полномочных представителей в семи федеральных округах, представителей в Совете Федерации, Государственной думе и Конституционном суде.

Кадровые перестановки в администрации президента и в правительстве РФ произошли после официального вступления Владимира Путина в должность главы государства на новый срок в соответствии с результатами прошедших выборов в марте, на которых он победил с 87,28% голосов. Церемония инаугурации президента проходила 7 мая.

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