«Решить задачи, которые стоят перед страной, можно только вместе»

Вся страна 12 июня отмечает главный государственный праздник — День России. В самых разных городах его традиционно встречают масштабными акциями и фестивалями. В этот же день в залах Кремлевского Дворца заслуженные общественные деятели и представители науки, культуры и искусства в торжественной обстановке принимают государственные награды из рук президента. В 2024 году на этой церемонии Владимир Путин отметил, что наша страна переживала немало сложных и трагических периодов, но ее народ не только преодолевал трудности, но и приумножал величие Отечества. О том, какой прорыв совершили ученые из РФ и как в праздновании Дня России отличились регионы — в материале «Известий».

Кто получил звание «Героя труда»

12 июня в стране отмечается один из главных государственных праздников — День России. Традиционно именно в эту дату вручают награды заслуженным деятелям самых разных сфер за их заслуги перед страной. В этот день в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин на торжественной церемонии представил к золотым медалям Героев труда и наградил лауреатов государственных премий.

— Решить масштабные задачи, которые стоят перед нашей страной, можно только вместе, только сообща, — обратился президент к собравшимся. – И огромную роль тут играет личный пример талантливых умных успешных людей, готовых сделать все, что в их силах, ради общего блага. Такая сопричастность к судьбе Родины, преданность своему призванию, способность неустанно идти вперед характерна для каждого из вас.

Президент РФ Владимир Путин и ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, удостоенный звания Героя Труда РФ, на церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем



Золотой медали Героя Труда — высшего звания за особые трудовые заслуги перед государством и народом — удостоен ректор МГУ Виктор Садовничий. Владимир Путин отметил не только масштаб личности академика, но и его вклад в развитие образования. Отмечены были и заслуги Людмилы Беспаловой, создавшей собственную научную школу. Глава государства охарактеризовал ее как блестящего ученого, одного из самых известных российских селекционеров: благодаря ее работе появились более ста новых сортов и гибридов пшеницы, что позволило повысить эффективность и независимость отечественного сельского хозяйства.



Также в число награжденных вошел гендиректор производственного объединения «Севмаш» Михаил Будниченко. Ракетоносцы нового поколения, выпущенные на «Севмаше», отметил Владимир Путин, обеспечивают высочайшую надежность ядерной триады России. Медаль получил и первый заместитель гендиректора, главный конструктор машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» (Московская область) Елтуган Сыздыков.



— Российская государственность переживала немало сложных, даже трагических периодов. Но всегда наш народ побеждал все трудности, преграды и невзгоды, созидал, умножал величие Отечества. Сегодня, в непростое для нашей страны время нас вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Эти чувства близки и дороги каждому из нас. Они служат надежной опорой участникам специальной военной операции, — заявил Владимир Путин на церемонии.

Президент РФ Владимир Путин и водитель из компании «Разрез Тугнуйский» Алексей Халмакшинов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Награду из рук Владимира Путина получили и представители рабочих специальностей. Среди них— водитель Тугнуйского угольного разреза из Бурятии Алексей Халмакшинов, который работает больше 35 лет. Также медаль получил машинист мельниц Владимир Щедов

Вручение государственных премий в День России

Вручили в этот день и государственные премии — высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и страной. Ими были отмечены специалисты в области науки и технологий, литературы и искусства, а также правозащитники. Напомним, что помимо денежного вознаграждения — 10 млн рублей — лауреаты премии получают диплом, почетный знак и фрачный значок. В области науки за 2023 год награды были присуждены за исследования в области ядерной энергетики, подходы в лечении опухолей, технологию трансплантации органов. Их удостоены научный руководитель НИКИ энерготехники Евгений Адамов и советник главы Росатома Владимир Асмолов, а также глава Курчатовского института Михаил Ковальчук.

— Мы подарили миру атомную энергетику, термоядерный синтез — токамак, лежащий в его основе, — это русское слово, как и спутник. Сегодня мы сделали принципиальный шаг по созданию новой энергетической системы, которая обеспечит нашу технологическую независимость и энергетическую безопасность на многие годы. И мы всех победим, как побеждали всегда, — сказал Михаил Ковальчук во время награждения.

Президент РФ Владимир Путин и руководитель лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, лауреат государственной премии в области науки и технологий Петр Чумаков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

К награде был представлен научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН и член-корреспондент академии Петр Чумаков. Он рассказал присутствующим, что уже сейчас на испытаниях находятся несколько препаратов для борьбы с раковыми заболеваниями с помощью вирусов: такая терапия основана на естественных механизмах уничтожения раковых клеток, подчеркнул он.

Отмечены и заслуги ученых-медиков в области трансплантации жизненно важных органов: награды удостоены директор Центра трансплантологии им. Шумакова академик Сергей Готье, заведующая Московским координационным центром донорства Марина Минина и президент НИИ скорой помощи им. Склифосовского Могели Хубутия.

В сфере культуры награду получил оперный певец Ильдар Абдразаков за вклад в развитие музыкального искусства. Премии присуждены скульптору Андрею Коробцову и архитектору Константину Фомину — за памятники и мемориалы, посвященные знаковым событиям отечественной истории. Директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова, куда недавно приезжал президент, и глава Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов удостоены премии за вклад в возрождение Царскосельского дворцово-паркового ансамбля. В области правозащиты награда присуждена руководителю организации «Комитет семей воинов Отечества» Юлии Белеховой.





— Сегодня я эту премию воспринимаю как оценку всего комитета, тысяч женщин, которые помогают друг другу, которые сегодня помогают бойцам. Есть ребята-бойцы, у которых нет родителей, сироты. А девчонки приходят к ним, навещают в госпиталях. И заменяют им сестру, маму – помогают, потому что тяжело. Мы четко понимаем, что страна у нас одна, и помощь сегодня нужна. Есть у нас такое выражение — лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие, — сказала «Известиям» Юлия Белехова.



Премии в области благотворительности удостоен исполнительный директор организации «Детские деревни - SOS» Николай Слабжанин. Он 16 лет возглавляет эту структуру и уже реализовал программу профилактики детского сиротства. «Благодаря этому проекту более 30 тыс. детей получили поддержку и возможность жить и воспитываться в родных семьях», — заметил президент.

Поздравления от международного сообщества

Поздравительные телеграммы по случаю Дня России направили Владимиру Путину и главы иностранных государств. Среди них, президент Никарагуа Даниэль Ортега и Эмир Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Глава Абхазии Аслан Бжания в своем поздравлении отметил, что в республике высоко ценят союз с РФ, построенный на дружбе и взаимопонимании. Телеграмму президенту РФ отправил и северокорейский лидер. По словам Ким Чен Ына, дальнейшее укрепление отношений Пхеньяна и Москвы «будет вносить активный вклад в укрепление фундамента двусторонних отношений в новой эпохе».

"Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, поднятые на уровень несокрушимых товарищеских отношений, стратегических отношений на вечные времена благодаря знаменательной встрече на космодроме Восточный в сентябре минувшего года, непрерывно укрепляются и развиваются в межгосударственные отношения на более высоком уровне", отмечает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Направил поздравительное послание и премьер-министр Армении Никол Пашинян, выразивший надежду, что "отношения между Ереваном и Москвой будут развиваться". Поздравления по случаю Дня России передала исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. По телефону свои пожелания высказал и глава Белоруссии Александр Лукашенко — в этот день они созвонились с Владимиром Путиным, чтобы обсудить двусторонние вопросы.

Празднование в регионах России

Масштабно отмечают праздник и в регионах РФ: там прошли исторические фестивали, спортивные мероприятия и автопробеги, концерты и флешмобы. 12 июня отмечалось 650-летие Кирова, 450-летие Уфы, а в Северной Осетии — 250-летие присоединения к России. В Москве на Красной площади состоялся Всероссийский молодежный фестиваль духовых оркестров «С тобой, страна!», а в Санкт-Петербурге — реконструкторский праздник «От Руси до России», который охватил четыре исторических периода: Древняя Русь (IX - XI века), период феодальных княжеств и монгольского нашествия (XIII век), Московская Русь (XV - XVI века) и Россия Петра Великого (XVIII век).

В Томске провели массовый хоровод «круг в круге», в котором приняли участие около 3 тыс. человек. На Кубани в День России развернули самый большой триколор страны: площадь флага составила более 4 тыс. кв. м. А в Чебоксарах в честь праздника создали цветочную карту страны, состоящую из роз и посвященную 555-летию города. Для этого из разных регионов страны в дар городу прислали 16,5 тыс. саженцев роз. Творчески к празднику подошли и в Крыму: в центре Симферополя в День России открыли мурал, где изображены основные достижения региона за 10 лет.



— В День России участники молодежного крыла Народного фронта проводят праздничные акции в разных регионах — в более чем 40 регионах, в том числе и в новых. На улицах городов волонтеры раздают ленточки-триколоры, устанавливают российские флаги на исторических объектах и передают поздравления защитникам страны — бойцам СВО, — рассказали «Известиям» в Народном фронте.



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