Переизбранная на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную ЕК к середине августа. Об этом 18 июля написала газета The Guardian.

На пресс-конференции политик заявила, что теперь она попросит каждую страну блока предложить в качестве кандидатов в комиссию мужчину и женщину. Исключение составят страны, которые выдвигают действующих комиссаров.

«Я, как и в прошлый раз, напишу письмо и попрошу предложить мужчину и женщину в качестве кандидатов. Единственное исключение, как и в прошлый раз, когда действующий член комиссии остается», — сказала глава ЕК.

Ранее в этот день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поделился мнением, что не стоит ожидать изменений в политике в ходе второго срока фон дер Ляйен. Решение политика превращает мирное сообщество в военный союз, подчеркнул он.

Сама же фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте заявила, что ее работа в следующие пять лет будет посвящена созданию «настоящего европейского оборонного союза». Позже в этот же день фон дер Ляйен переизбрали на пятилетний срок.

До этого, 16 июля, ученый-специалист по ЕС, преподаватель Лондонского университета, барристер Гуннар Бек заявил «Известиям», что фон дер Ляйен, скорее всего, будет снова переизбрана на свой пост, так как она обладает поддержкой большинства сторонников, которые разделяют ее политику в отношении продолжения конфликта на Украине. При этом для Евросоюза в целом сохранение за фон дер Ляйен ее поста является нехорошей новостью, так как «она продолжит делать Европу беднее».