Группировку пожарных в Якутии усилили авиацией

Группировку спасателей, которые тушат пожары в Якутии, усилили авиацией, на место высадили парашютно-пожарную группу. Об этом 18 июля сотрудники МЧС рассказали «Известиям».

На представленных кадрах видно, как пожарные стали поджигать траву, когда сильный ветер погнал на них низовой пожар.

Инструктор парашютно-пожарной группы якутского отделения Авиалесоохраны Константин Смирных рассказал о переброске специалистов с другого участка.

«Высадили нас на северную кромку, ветер встречный на нас пошел, мы начали встречный пал», — объяснил он.

Парашютист-пожарный Семен Пестряков отметил, что после тушения травы надо обкопать торфяники, иначе пожар может возникнуть снова.

Особую тревогу сейчас вызывают девять пожаров, которые почти добрались до жилых сел, спасатели пытаются преградить огню путь. Поэтому группировку усилили также и самолетом-зондировщиком, который вызывает искусственный дождь.

Ранее, 10 июля, глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что прогноз с лесными пожарами в Якутии и Забайкальском крае остается неблагоприятным. Он объяснил, что обстановка на территории Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края отнесена к чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера.

Министр отметил, что с начала года в России зафиксировано почти 6 тыс. очагов природных пожаров на общей площади более 3,5 млн га.

В данный момент на территории страны действует свыше 500 очагов лесных пожаров на площади более 1 млн га, уточнил министр. Из них локализовано только 62, или 12%, при этом 15 очагов действуют вблизи населенных пунктов.

В течение первых двух месяцев лета во многих регионах России сохраняется непростая ситуация с лесными пожарами. За последнее время из-за них режим ЧС ввели в Якутии и Бурятии. Также он был введен в лесах Красноярского края из-за жары. В Забайкальском крае 6 июля лесной пожар почти окружил село Новая Чара, его помогали ликвидировать местные жители. Сообщалось, что в Забайкалье тушением лесных пожаров занимаются 1,5 тыс. человек.