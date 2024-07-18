Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала недружественным шагом отказ Чехии признавать паспорта РФ
Мир
В США назвали ковид Байдена прикрытием для снятия с президентской гонки
Политика
Путин назначил главой экспертного управления президента РФ Агафонова
Мир
СМИ узнали о призыве Обамы к Байдену задуматься о выходе из президентской гонки
Мир
СМИ заявили об уверенности демократов в выходе Байдена из президентской гонки
Армия
Бойцы группировки «Запад» рассказали о работе танкистов в Стельмаховке
Мир
ЦПВС и власти Сирии обеспечили выход 15 беженцев из лагеря Рукбан
Мир
СМИ назвали вице-президента США Харрис фаворитом на замену Байдену
Мир
Спикером нацсобрания Франции переизбрана Яэль Брон-Пиве
Мир
Фон дер Ляйен намерена сформировать гендерно сбалансированную ЕК
Мир
Спикер палаты представителей США назвал Байдена непригодным для президентства
Наука и техника
В мессенджере WhatsApp может появиться функция перевода сообщений на другой язык
Армия
Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Мир
Эксперт назвал политику фон дер Ляйен коррумпированной и вредной для Европы
Мир
СМИ узнали о новом пакете помощи Франции ВСУ с гаубицами Caesar
Мир
Лидер французской партии назвал позором переизбрание фон дер Ляйен
Мир
Ветеран Второй мировой войны упрекнул Байдена и Харрис за их управление страной
Мир
Депутата от Румынии вывели с заседания ЕП в наморднике
Сюжет:

Группировку пожарных в Якутии усилили авиацией

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группировку спасателей, которые тушат пожары в Якутии, усилили авиацией, на место высадили парашютно-пожарную группу. Об этом 18 июля сотрудники МЧС рассказали «Известиям».

На представленных кадрах видно, как пожарные стали поджигать траву, когда сильный ветер погнал на них низовой пожар.

Инструктор парашютно-пожарной группы якутского отделения Авиалесоохраны Константин Смирных рассказал о переброске специалистов с другого участка.

«Высадили нас на северную кромку, ветер встречный на нас пошел, мы начали встречный пал», — объяснил он.

Парашютист-пожарный Семен Пестряков отметил, что после тушения травы надо обкопать торфяники, иначе пожар может возникнуть снова.

Особую тревогу сейчас вызывают девять пожаров, которые почти добрались до жилых сел, спасатели пытаются преградить огню путь. Поэтому группировку усилили также и самолетом-зондировщиком, который вызывает искусственный дождь.

Продукты тушения: где самая сложная ситуация с лесными пожарами
Этот год может войти в число наиболее трудных по борьбе с огнем, считают эксперты

Ранее, 10 июля, глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что прогноз с лесными пожарами в Якутии и Забайкальском крае остается неблагоприятным. Он объяснил, что обстановка на территории Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края отнесена к чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера.

Министр отметил, что с начала года в России зафиксировано почти 6 тыс. очагов природных пожаров на общей площади более 3,5 млн га.

В данный момент на территории страны действует свыше 500 очагов лесных пожаров на площади более 1 млн га, уточнил министр. Из них локализовано только 62, или 12%, при этом 15 очагов действуют вблизи населенных пунктов.

В течение первых двух месяцев лета во многих регионах России сохраняется непростая ситуация с лесными пожарами. За последнее время из-за них режим ЧС ввели в Якутии и Бурятии. Также он был введен в лесах Красноярского края из-за жары. В Забайкальском крае 6 июля лесной пожар почти окружил село Новая Чара, его помогали ликвидировать местные жители. Сообщалось, что в Забайкалье тушением лесных пожаров занимаются 1,5 тыс. человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024