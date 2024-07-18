СМИ узнали о новом пакете помощи Франции ВСУ с гаубицами Caesar

Франция планирует поставить новый пакет помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает 18 июля France 3.

Французская сторона передаст Киеву 18 гаубиц Caesar, 128 бронемашин VAB и 24 легких танка. Кроме того, в новый пакет помощи войдут противотанковые ракеты, грузовики и радары, утверждает телеканал.

Уточняется, что новые вооружения могут быть поставлены ВСУ до конца года.

Ранее, 15 июля, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин не хочет поставлять ВСУ истребители F-16. В тот же день власти Испании отправили на Украину новую партию из 10 танков Leopard 2А4.

10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО заявил, что власти Дании и Нидерландов направляют Украине истребители F-16. По его словам, самолеты появятся в небе над Украиной этим летом.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.