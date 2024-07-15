Минобороны Испании сообщило об отправке Украине 10 танков Leopard2А4

Власти Испании отправили на Украину новую партию из 10 танков Leopard 2А4. Заявление об этом 15 июля опубликовано на сайте испанского министерства обороны королевства.

«Началась мультимодальная перевозка на Украину 10 танков Leopard 2A4 после завершения комплексного процесса ремонта», ― говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в пакет испанской помощи Киеву вошли экскаваторы-погрузчики и значительное количество противотанковых ракет.

Планируется, что груз окажется в польском порту до предстоящих выходных, а затем его передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ). В минобороны Испании отметили, что меры безопасности ужесточили на всех этапах движения.

В оборонном ведомстве уточнили, что Мадрид в общей сложности направил Киеву 20 танков этой модели. Еще одна партия может быть передана Украине в течение второй половины 2024 года.

24 мая правительство ФРГ сообщило, что Германия совместно с Данией поставила Украине еще 10 танков Leopard 1, также готовится поставка трех реактивных систем залпового огня HIMARS.

До этого, 27 апреля, минобороны Испании заявило, что Мадрид отправит Киеву ракеты для американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, а также бронеавтомобили, немецкие танки Leopard, боеприпасы и стрелковое оружие. Также в ближайшие несколько месяцев будут осуществляться поставки боеприпасов калибра 155 и 120 мм.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.