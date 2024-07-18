Депутата от Румынии вывели с заседания ЕП в наморднике

Депутата от Румынии, лидера партии S.O.S. Romania Диану Шошоакэ вывели в четверг, 18 июля, с заседания Европейского парламента (ЕП) в наморднике.

Как сообщил портал g4media, она надела данный атрибут в качестве протеста против посягательств на свободу слова. Таким образом она выступила наперекор выдвижению председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на второй срок и призвала остальных членов ЕП не голосовать за ее кандидатуру.

«У меня есть право голоса. Я была выбрана своими соотечественниками. Пошла вон, Урсула!» — приводит слова Шошоакэ телеканал Observator News на YouTube-канале.

На кадрах видно, как депутата от Румынии несколько раз прерывала выступающих с трибуны. Над головой Шошоакэ держала икону и кричала: «Мы верим в Бога». После очередного замечания ее удалили из зала под аплодисменты депутатов Европарламента.

Ранее в этот день фон дер Ляйен переизбрали на пятилетний срок. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал ее переизбрание на пост главы Еврокомиссии позором. Он обратил внимание на то, что кандидатуру политика поддержал 401 евродепутат. Против выступили 284, и 15 европарламентариев воздержались.

Также первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поделился мнением, что не стоит ожидать изменений в политике в ходе второго срока фон дер Ляйен. Решение политика превращает мирное сообщество в военный союз, подчеркнул он.

Сама же фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте заявила, что ее работа в следующие пять лет будет посвящена созданию «настоящего европейского оборонного союза».