СМИ узнали о намерении ЦАХАЛ направить тысячи повесток евреям-ортодоксам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена разослать 1 тыс. повесток призывникам из ультраортодоксальной общины в возрасте от 18 до 26 лет. Об этом 18 июля сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» в соцсети X (бывш. Twitter).

В первую волну призыва тысячу повесток могут получить в первую очередь неженатые, работающие ультраортодоксы с автомобильными правами.

Как сообщает издание The Times of Israel, влиятельные раввины призвали студентов религиозных школ (ешив) игнорировать любые контакты со стороны ЦАХАЛ. Религиозные партии, входящие в кнессет, потребовали от премьер-министра к концу летней сессии парламента принять закон, который освободит ортодоксов от службы в армии. По информации издания, в настоящий момент в стране насчитывается порядка 67 тыс. мужчин-ортодоксов, подлежащих призыву.

В июне Верховный суд Израиля единогласно постановил, что государство больше не может освобождать студентов еврейских религиозных учебных заведений от призыва на срочную военную службу. Эта мера вызвала масштабные протесты в Иерусалиме, в ходе которых были зафиксированы столкновения с полицией.

16 июля группа ультраортодоксальных иудеев провела акцию на шоссе в пригороде Тель-Авива, тогда были задержаны несколько участников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.