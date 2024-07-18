СМИ заявили об уверенности демократов в выходе Байдена из президентской гонки

Действующий глава Белого дома, кандидат на высший государственный пост Джо Байден выйдет из президентской гонки в эти выходные. Об этом в четверг, 18 июля, сообщил портал Axios со ссылкой на ряд высокопоставленных представителей Демократической партии США.

По их словам, политик может отказаться от участия в предвыборной кампании на фоне растущего внутрипартийного давления. Кроме того, в беседах с Байденом ряд его близких друзей также высказывает ему мнение о необходимости выйти из гонки.

«Президенту говорят, что если он останется на своем посту, то экс-президент США Дональд Трамп может одержать убедительную победу и стереть наследие Байдена и надежды демократов в ноябре», — уточняет издание.

Демократы также обеспокоены тем, что последние провалы и оговорки Байдена могут привести к потере партией большинства в сенате, а также помешать им вернуть позиции в конгрессе.

Ранее в четверг Байден забыл имя министра обороны Ллойда Остина и назвал его чернокожим мужчиной. После этого он упомянул судью Верховного суда Кетанджи Браун Джексон — она тоже темнокожая.

Днем ранее сообщалось, что у бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси недавно состоялся частный разговор с Байденом, в котором она предупредила его о данных опросов, показывающих, что он не сможет победить своего соперника Трампа.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.