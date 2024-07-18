Байден забыл имя главы Пентагона и назвал его «чернокожим мужчиной»

Президент США Джо Байден забыл имя министра обороны Ллойда Остина и назвал его «чернокожим мужчиной». Это произошло во время интервью телеканалу BET 18 июля.

«Посмотрите на то, с какой критикой я сталкиваюсь из-за того, что я назначил на пост министра обороны того чернокожего мужчину. <...>. Я имею в виду с критикой из-за того, кого я назначил на посты», — сказал Байден, слова которого приводит портал Mediaite.

После того, как американский лидер не смог вспомнить имя и фамилию Остина, он упомянул судью Верховного суда Кетанджи Браун Джексон – она тоже темнокожая. Отмечается, что до сих пор непонятно, решил ли Байден, что пост шефа Пентагона занимает Браун, или упомянул ее, перечисляя высокопоставленных афроамериканцев.

Видеозапись с конфузом Байдена быстро распространилась в социальных сетях. Сторонники республиканцев и консервативные пользователи сети X (ранее Twitter, запрещена в РФ) посчитали, что американский лидер совсем плох.

Президент Соединенных Штатов нередко допускает в своих выступлениях различные оговорки и ляпы. 16 июля после поражения на теледебатах Байден произнес фразу It’s time to put Trump in a bull’s-eye, которую можно перевести как «настало время поместить Трампа в яблочко» или «сделать Трампа яблочком мишени». Позже он назвал свои слова ошибкой.