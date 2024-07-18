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В Госдуме оценили переизбрание Урсулы фон дер Ляйен председателем ЕК

Депутат Чепа: после переизбрания фон дер Ляйен изменений в политике ЕК не будет
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Фото: TASS/AP/Jean-Francois Badias
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал в четверг, 18 июля, на переизбрание Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии (ЕК) на второй срок.

По словам депутата, не стоит ожидать изменений в политике в ходе ее второго срока.

«Никаких положительных сдвигов для ЕК в избрании Урсулы я не вижу. <...> Когда таких людей выбирают, к сожалению, Венгрия здесь в меньшинстве. Я уверен, что большое количество политиков не поддерживает ее», — заявил Чепа в разговоре с Lenta.Ru.

Парламентарий также раскритиковал высказанную фон дер Ляйен идею сделать ЕС оборонным блоком.

«Это противоречит целям создания Евросоюза и превращает мирное культурное сообщество в военный союз. Это звучит дико», — заключил он.

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Ранее в четверг в ходе выступления в Европарламенте фон дер Ляйен заявила, что ее работа в следующие пять лет будет посвящена созданию «настоящего европейского оборонного союза», сообщается на сайте kp.ru. Также она пообещала создать Европейский оборонный фонд, который предполагает инвестирования в технологии, в морскую, наземную, воздушную, космическую сферы и кибербезопасность и европейский противовоздушный щит, передает ИА «Регнум».

Позже в этот же день фон дер Ляйен переизбрали на пятилетний срок, сообщает 360.ru.

Также 18 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что политик, находясь на посту главы ЕК, сделала страны Европы менее сплоченными и миролюбивыми, кроме того, ЕС потерял при ней свою конкурентноспособность. По его мнению, она продемонстрировала «очень плохую работу» на этой должности, передает RT.

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