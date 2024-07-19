Названы автопредпочтения россиян в разных регионах России

ВТБ проанализировал статистику выданных автокредитов в первом полугодии и выяснил: южные регионы и центральная Россия предпочитают отечественные марки, а Сибирь и Дальний Восток не изменяют подержанным авто из Японии и Кореи. Причем в январе – июне почти половина заемщиков купили машины китайского производства. Результатами своих наблюдений аналитики поделились с «Известиями» 19 июля.

Своя или иномарка

Так, в январе – июне почти половина заемщиков купили машины китайского производства. Деньги на российские бренды получил только каждый пятый клиент. В то же время жители Ставропольского края и Кировской области оказались максимально ориентированными на отечественный автопром. В этих регионах доля российских машин составила 54% и 51% соответственно.

Самарская область, несмотря на «прямой доступ» к продукции АвтоВАЗа, оказалась привержена иномаркам: здесь в первом полугодии только треть заемщиков (34%) направили кредиты на наши авто. Больше всего поклонников иномарок — на Дальнем Востоке и в Сибири. Например, в Амурской области зарубежные бренды приобрели 94% клиентов ВТБ, в Якутии — почти 98%, в Приморье — 99%, а в Хабаровском крае иномарку выбрали все заемщики, получившие автокредит в ВТБ.

Новая или б/у

Средний россиянин выбирает новый автомобиль, следует из статистики продаж ВТБ. В первом полугодии машину на первичном рынке по классическим программам кредитования купили почти 57% заемщиков банка. В зависимости от бюджета, в основном это китайские (Chery, Сhangan) или российские бренды (Lada). Подержанные авто выбрали 43% клиентов.

От общей тенденции отличается выбор россиян за Уралом: жители Сибири и Дальнего Востока предпочли купить на заемные средства подержанные машины. Например, в Алтайском крае более 60% клиентов ВТБ провели сделки на вторичном рынке, в Амурской области и Красноярском крае — примерно по 75%, в Томской области и республике Бурятия — около 80%, а в Хабаровском крае и Приморье — примерно 90%.

«Вопрос выбора машины зависит от личных предпочтений, основной цели покупки и, конечно, бюджета. Не менее важную роль в автоприоритетах играет и регион проживания клиента. Даже сегодня, когда рынок абсолютно поменялся, определенные закономерности по-прежнему присутствуют. Например, у дальневосточников безусловные многолетние лидеры — японские авто. В последние годы к ним примкнули сибиряки: по данным автодилеров, через Приморье японские подержанные авто везут в Улан-Удэ, Красноярск и Новосибирск, а иногда и за Урал», — прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов Владимир Высоцкий.

Подавляющее большинство заемщиков предпочитают подержанные машины новым также в Ярославской области (58%), в республике Марий Эл (около 60%) и в Костромской области (почти 68%).

16 июля автодилеры предупредили о резком подорожании автомобилей с осени. Повышение ставок утилизационного сбора с 1 октября приведет к резкому росту цен, причем прайс-листы могут начать переписывать уже в начале осени.