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В Белгородской области на год продлили отсрочку по налогам для бизнеса

Мишустин: продлена отсрочка по налоговым платежам бизнеса в Белгородской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Правительство России на год продлило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей свободной экономической зоны (СЭЗ) в Белгородской области. Об этом сообщил 18 июля на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в Telegram-канале правительства.

Платежи по налогам и страховым взносам, срок уплаты которых в 2024 году, для представителей бизнеса в Белгородской области перенесены на один год с возможностью их уплаты в рассрочку в течение еще одного года равными частями ежемесячно.

Поддержка распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от украинских обстрелов, а также на представителей бизнеса, которые работают в сфере потребительского рынка, если их доходы снизились более чем на 30% в период проведения специальной военной операции.

«Решение очень поможет местному бизнесу. У него появится больше оборотных средств, которые можно использовать в том числе на заработную плату сотрудникам, закупки сырья и оборудования», — добавил Мишустин.

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Ранее, 6 мая, Министерство финансов России предложило предоставить предпринимателям в Белгородской области отсрочку на год по уплате налогов и страховых сборов. В этот день правительство России сообщило, что для поддержки индивидуальных предпринимателей и организаций в Белгородской области региону выделят помощь на сумму 500 млн рублей.

В начале апреля Мишустин рассказал, что на территории Белгородской, Брянской и Курской областей создадут свободную экономическую зону, чтобы помочь бизнесу. С инвесторов на территории зоны не будут взимать налог на прибыль в федеральный бюджет, а также сделают скидку по платежам в бюджеты регионов и предоставят другие льготы.

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