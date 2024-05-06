Минфин предложил отсрочить уплату налогов оренбургскому и белгородскому бизнесу

Министерство финансов России предложило предоставить предпринимателям в Белгородской и Оренбургской областях отсрочку на год по уплате налогов и страховых сборов. Об этом 6 мая сообщается на сайте ведомства.

Отсрочка в Оренбуржье предлагается на фоне паводков.

«На поддержку могут рассчитывать предприниматели, чьи доходы от реализации товаров/работ/услуг снизились более чем на 30% в период действия режима ЧС в 2024 году», — пояснило министерство, добавив, что речь идет о налогах, сроки уплаты которых наступают с 1 апреля этого года.

Аналогичные меры поддержки коснутся пострадавших от обстрелов со стороны украинской армии предпринимателей, работающих на приграничной территории Белгородской области. Отсрочка будет распространяться на возникшие с января текущего года правоотношения, уточнили в Минфине.

Ранее в этот день правительство России сообщило, что для поддержки индивидуальных предпринимателей и организаций в Белгородской области региону выделят помощь на сумму 500 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 5 апреля он также рассказал, что на территории Белгородской, Брянской и Курской областей создадут свободную экономическую зону (СЭЗ), чтобы помочь бизнесу. С инвесторов на территории СЭЗ не будут взимать налог на прибыль в федеральный бюджет, а также сделают скидку по платежам в бюджеты регионов и предоставят другие льготы.

Кроме того, в конце апреля сообщалось, что общественная «Опора России» обратилась к правительству РФ с предложением предоставить дополнительные льготы малым и средним предприятиям, пострадавшим от паводка в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. В частности, бизнесу попросили дать отсрочки по налогам и страховым взносам. В Оренбуржье пик паводка пришелся на 13 апреля, когда было подтоплено более 12,2 тыс. домов.