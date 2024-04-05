Мишустин анонсировал распространение СЭЗ на пострадавшие от обстрелов области

Свободная экономическая зона (СЭЗ) будет распространена на территории Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом 5 апреля сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Чтобы помочь бизнесу, предпринимателям, распространяем в них режим свободной экономической зоны. Это касается Белгородской, Курской и Брянской областей, а также ряда других субъектов», — сказал он.

Мишустин пояснил, что в течение 10 лет с инвесторов в этой местности не будут взимать налог на прибыль в федеральный бюджет. Помимо этого, будет предусмотрена скидка по платежам в бюджеты региона. Бизнесменов также освободят от уплаты земельного налога и установят пониженный тариф страховых взносов. Все таможенные процедуры будут проходить с учетом особого правового режима, отметил премьер-министр.

В пресс-службе Минэкономразвития, в свою очередь, отметили, что СЭЗ поддержит три категории инвесторов, в числе которых предприятия, пострадавшие в результате обстрелов, производства, которые нужно перевезти в более безопасные локации, и бизнес, для которого льготы станут аргументом, чтобы начать новые проекты.

«В число льгот, которые будут предоставляться резидентам приграничных регионов, — пониженные тарифы страховых взносов (7,6% при базовой ставке 30%), нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционного проекта, освобождение от налога на имущество организаций с момента принятия их на учет, нулевой акциз на жидкую сталь, освобождение от НДПИ на уголь и железную руду», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день замгубернатора, министр образования Белгородской области Андрей Милехин сообщил, что минобразования региона прорабатывает возможность сдачи ЕГЭ для желающих выпускников по месту пребывания. По его словам, для сдачи ЕГЭ будут организованы места ­— пункты проведения экзамена на базе школ в неприграничных муниципалитетах.

До этого, 29 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что около 1,4 тыс. жилых объектов получили повреждения из-за украинских обстрелов населенных пунктов Белгородского района с 11 марта. По данным губернатора, наибольшее количество разрушений пришлось на поселки Майский, Разумное, Новосадовый, Таврово, Дубовое и Октябрьский, а также села Беловское и Никольское.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.