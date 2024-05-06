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Белгородской области выделят 500 млн рублей для поддержки бизнеса

Правительство выделило Белгородской области 500 млн рублей для предпринимателей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Для поддержки индивидуальных предпринимателей и организаций в Белгородской области региону выделят помощь на сумму 500 млн рублей. Об этом правительство России сообщило 6 мая в своем Telegram-канале.

«Распоряжение о выделении средств подписал глава правительства Михаил Мишустин. Представители бизнеса смогут получить субсидии на частичную компенсацию расходов по отсроченным платежам за страховые взносы и налог на прибыль», — сказано в сообщении.

Представители бизнеса из Белгородской области получили отсрочку по таким платежам в 2023 году. Время уплаты перенесли на год и дали предпринимателям право перечислить средства в рассрочку в виде одинаковых по сумме ежемесячных платежей. Послабление дали предприятиям и индивидуальным бизнесменам из сферы потребительских товаров, чьи активы пострадали от украинских обстрелов, а доходы за 2023 год снизились на 30% по сравнению с 2022 годом.

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Мишустин 20 апреля подписал документ, согласно которому Белгородской области выделят более 2 млрд рублей из резервного фонда на поддержку жителей. Средства пойдут на реконструкцию, модернизацию, расширение или покупку новых производственных мощностей для пострадавших от обстрелов промышленных предприятий.

5 апреля Мишустин рассказал, что на территории Белгородской, Брянской и Курской областей создадут свободную экономическую зону (СЭЗ), чтобы помочь бизнесу. С инвесторов на территории СЭЗ не будут взимать налог на прибыль в федеральный бюджет, а также сделают скидку по платежам в бюджеты регионов и предоставят другие льготы.

Создать в Белгородской области особую экономическую зону поручил 13 февраля президент России Владимир Путин. Ответственными за исполнение поручения глава государства назначил Мишустина и Гладкова. Срок исполнения — 15 мая 2024 года.

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