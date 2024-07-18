На Украине создали петицию о разблокировке выдачи паспортов за границей
На сайте правительства Украины появилась петиция с требованием разблокировать выдачу готовых паспортов мужчинам за границей. Об этом 18 июля сообщило издание «Страна.ua».
Так, речь идет о выдаче документов, которые были оформлены еще 23 апреля до введения ограничений. По словам создателей петиции, паспорта по закону должны быть выданы, однако на деле этого не происходит.
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, который вступил в силу 18 мая. Документ ужесточает наказания за уклонение, уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и не предусматривает положений о демобилизации.
После этого, 23 апреля, украинский кабмин опубликовал постановление о запрете для находящихся за пределами страны мужчинам призывного возраста на получение внутреннего и заграничного паспортов. В МИД Украины связали меру с подготовкой к вступлению новых правил мобилизации.
Тогда на фоне решения в консульстве Украины в Варшаве образовались огромные очереди. 24 апреля украинцы заблокировали в Варшаве паспортный пункт с требованием выдать им документы. Позднее, 6 мая, Украина возобновила выдачу паспортов «социально уязвимым категориям граждан».
На Украине военное положение действует с февраля 2022 года. Тогда же глава киевского режима подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.