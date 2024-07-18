В Москве прошел митинг против открытия филиала «Ельцин-центра»

В четверг, 18 июля, в столице прошел митинг против открытия филиала «Ельцин-центра» в Москве. Его организатором стала партия КПРФ.

Мероприятие прошло в формате встречи с избирателями на Малой Никитской улице. Оно также было направлено против русофобской враждебной деятельности «пятой колонны». В акции поучаствовали десятки человек.

Один из участников напомнил, как отреагировали жители Екатеринбурга на открытие «Ельцин-центра» в городе.

«В первые же дни типографской краской жители залили тот монумент, который ему там возвели», — отметил он.

По мнению представителей партии, намерение увековечить память бывшего президента России Бориса Ельцина глубоко аморально и кощунственно. По их мнению, имя Бориса Ельцина связано с развалом СССР.

В КПРФ добавили, что в условиях проведения спецоперации и противостояния натиску коллективного Запада необходимо содействовать укреплению патриотизма граждан страны, примерами которого могли бы служить выдающиеся деятели эпохи Советского Союза.

В июне 2023 года в «Ельцин-центре» была проведена проверка на предмет деятельности иностранного агента. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отмечал, что это обычная проверка Минюста РФ, а с чем она связана, он не знает.

«Ельцин-центр» был открыт в Екатеринбурге в 2015 году. В его составе музей, конференц-центр, образовательный, детский и туристический центры, художественная галерея, в зданиях проводятся выставки, круглые столы и иные мероприятия.