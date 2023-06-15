Песков назвал проверку «Ельцин Центра» обычной работой Минюста

Проверка «Ельцин Центра» входит в полномочия Министерства юстиции РФ, это его обычная работа. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 15 июня, прокомментировал информацию о проведении Минюстом такой проверки.

«Мы не в курсе и не знаем, что стало поводом для такой проверки. Но с другой стороны, это полномочия Минюста, нормальная работа ведомства», — сказал он на брифинге.

Ранее в этот день заместитель главы Минюста Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщил о проведении проверки «Ельцин центра» на предмет деятельности иностранного агента. По его словам, проверка начата после соответствующего запроса, поступившего от депутата Госдумы.

«Ельцин Центр» был открыт в Екатеринбурге, на родине первого президента России Бориса Ельцина, в 2015 году. В его составе музей, конференц-центр, образовательный, детский и туристический центры, художественная галерея, в зданиях проводятся выставки, круглые столы и иные мероприятия.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Был введен единый реестр иноагентов, а также был установлен порядок включения и исключения лиц из этого перечня.