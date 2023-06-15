Минюст начал проверку «Ельцин–центра» на предмет деятельности иноагента

Министерство юстиции проводит проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иностранного агента. Об этом в четверг, 15 июня, сообщил заместитель главы ведомства Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

По словам Свириденко, проверку инициировали после соответствующего запроса от депутата Госдумы, при этом также уточняется, что проверка будет комплексной и открытой.

«Что касается проверки, мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет. Действительно, она глубокая идет», — приводит «РИА Новости» слова Свириденко .

«Ельцин-центр» был открыт в Екатеринбурге, на родине первого президента России в 2015 году. В состав центра входят музей, конференц-центр, образовательный, детский и туристический центры, художественная галерея, в зданиях проводятся выставки, круглые столы и иные мероприятия.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Был введен единый реестр иноагентов, а также был установлен порядок включения и исключения лиц из этого перечня.