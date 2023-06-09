Видео в ряд: Роскомнадзор заблокировал 400 тыс. пиратских сайтов

Роскомнадзор в I квартале заблокировал 400 тыс. пиратских сайтов — на 40% больше, чем годом ранее, рассказали «Известиям» в службе. По данным TelecomDaily, только количество фильмов на таких ресурсах с начала года увеличилось на 20%, а до конца 2023-го база этих сервисов вырастет на 70%. Прирост произойдет за счет расширения ассортимента российского кино и сериалов, не вышедших в прокат зарубежных новинок и старых кинолент .

Догоняют нарушителей

По данным Роскомнадзора, в I квартале 2023 года блокировка пиратских сайтов выросла на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 400 тыс. сервисов .

Ресурс блокируется в том случае, если его владелец по решению суда не удалил противоправный контент , пояснили «Известиям» в службе. Тогда сайт попадает в реестр нарушителей авторских прав и доступ к нему прекращается , уточнили там.

Такая динамика блокировок сервисов говорит о том, что пиратских сайтов сейчас открывается гораздо больше, чем годами ранее , считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Роскомнадзор ограничивает доступ к ним, но появляются новые , поскольку спрос на пиратские сервисы растет, пояснил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— У сервисов с пиратским киноконтентом главная задача на данный момент — увеличивать количество, чтобы нарастить долю зрителей. Учитывая, что из РФ ушли крупнейшие мейджоры, уникальные фильмы и новинки сейчас для россиян официально недоступны . Спрос на такой контент есть, но его теперь можно найти только на пиратских сайтах, — сказал Денис Кусков.

Количество фильмов на таких ресурсах с начала года увеличилось на 20%, а до конца 2023-го база на этих сервисах увеличится на 70% , сообщил «Известиям» эксперт. По его словам, прирост контента произойдет за счет расширения ассортимента российского популярного кино и сериалов, новинок зарубежного кино, которые не смогут выйти в прокат на больших экранах, а также за счет старых кинолент .

— Блокировка пиратских сайтов с любым контентом (кино, софт, музыка, книги) никогда не была и не станет эффективным методом борьбы с пиратством. Потому что есть множество известных способов обходить ограничения , — отметил президент антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрий Злобин.

По его словам, по вопросу удаления контента, нарушающего авторские права, можно договориться с пиратскими сайтами, но этот метод непопулярен у правообладателей , считает он. Проще добиться блокировки всего сайта, сказал Юрий Злобин.

В пресс-службе Okko «Известиям» сказали, что на постоянной основе отслеживают и пресекают активность пиратов .

— Сейчас мы наблюдаем ускоренный рост числа пиратских ресурсов, которые рекламируют азартные игры и игнорируют требования о защите детей от деструктивного контента. Деятельность таких сервисов должна быть ограничена . К сожалению, пока пираты имеют экономические и технические ресурсы для совершенствования своей работы, а социальные сети предоставляют беспрепятственную возможность размещения нелегального контента, с пиратами будет крайне сложно бороться , — сказали в пресс-службе Okko.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В пресс-службе онлайн-кинотеатра KION отметили, что пиратство убивает отрасль производства качественного отечественного контента. Массовые нарушения исключительных прав на контент вызывают обеспокоенность в отрасли , отметили в компании.

Там добавили, что у пиратских сайтов есть своя аудитория и шансы привлекать новую достаточно высоки, но при этом у официальных стриминговых платформ есть ряд преимуществ. Во-первых, официальные лицензированные сервисы предлагают контент в более высоком качестве и функции, которые делают просмотр фильмов и сериалов комфортнее , — например, автоматическая перемотка субтитров, а также персональные рекомендации для пользователей. Во-вторых, нередко подписка на платформу включает в себя доступ к другим сервисам — пользователь получает пакетный доступ сразу к нескольким площадкам , пояснили в KION.

Расширяют функции

Пираты быстро адаптируются к любым законодательным изменениям (но в настоящее время индустрия работает над совершенствованием текущих механизмов борьбы с этим негативным явлением) , а также используют существующие возможности для защиты своего контента, сказали в пресс-службе Ivi.

Удобный сервис c хорошей системой рекомендаций, доступный на всех устройствах, всегда будет предпочтительнее пиратского , считает заместитель гендиректора Premier Макар Кожухов.

— Для этого продолжаем выпускать оригинальные проекты, делаем упор на точечные крупные фильмы и синергию с каналами. Также большое количество ресурсов и инвестиций направляем на улучшение технической стороны сервиса , — отметил топ-менеджер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова считает, что в целом российские сервисы предоставляют множество возможностей, расширяют библиотеку за счет ориджиналс-проектов, азиатского, а также нишевого европейского кино , которое завоевывает всё большую популярность. Но пользователи пиратского контента продолжат его смотреть, так как просто привыкли к этому.

Она добавила, что, по данным аналитиков онлайн-кинотеатра KION, в I квартале 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменился спрос на детский контент. Так, значительную часть в общей доле заняли тайтлы российского производства — 34,4%, на втором месте — американский контент с долей в 19,95% .