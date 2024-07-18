СМИ узнали об отказе экс-замминистра обороны Иванова от сделки со следствием
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, которому вменяется обвинение в коррупции, отказался от заключения досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Об этом 18 июля сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
«Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве. Он настаивает на своей невиновности», — сообщил агентству источник.
Адвокат экс-сотрудника военного ведомства отказалась комментировать эту информацию.
О задержании Иванова стало известно 23 апреля. На следующий день его арестовали до 23 июня, а позднее до 24 сентября. Защита экс-замминистра обороны подала жалобу на решение суда. Иванову вменяется покровительство подрядчикам Минобороны в обмен на имущественные блага. После предъявления ему обвинений по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») высокопоставленный военный был отстранен от должности.
Принадлежащие обвиняемому счета, активы и недвижимость были арестованы. Кроме того, суд наложил арест на два автомобиля и мотоцикл чиновника, в том числе Chevrolet Suburban. В рамках дела также взяли под стражу друга экс-замминистра Сергея Бородина, он дал показания на чиновника. Также был арестован третий фигурант дела Александр Фомин. По версии следствия, он имеет значительные связи с руководством предприятий Минобороны и помог Иванову получить взятку.
2 июля источник в правоохранительных органах сообщил, что бывшему заместителю министра обороны РФ вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. Отмечалось, что защита экс-замминистра обороны подтвердила названную сумму взятки, однако других подробностей не раскрыла.