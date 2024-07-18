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Российский боец рассказал о бегстве ВСУ с позиций на покровском направлении

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) бегут со своих позиций в населенном пункте Новоселовка Первая и его окрестностях на покровском направлении. Об этом 18 июля сообщил командир танка Т-80 Южной группировки войск с позывным Литвин.

«Уходить пытаются спешно, оставляют раненых и погибших», — заметил российский военнослужащий.

По его словам, украинские боевики на этом направлении практически находятся в окружении, а все пути отхода контролирует артиллерия армии России, уточнила «Газета.Ru».

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Ранее, 15 июля, в генштабе ВСУ сообщили, что для украинской армии на покровском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР) сложилась тяжелая ситуация. Там уточнили, что аналогичная обстановка наблюдается на харьковском, кураховском и торецком направлениях.

До этого, 7 июля, телеканал Welt сообщил о крайне тяжелом положении ВСУ на донецком направлении. Отмечалось, что сложно выбрать место, где идут самые ожесточенные бои.

Еще в середине июня военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные самовольно оставили позиции на краснолиманском направлении в районе населенного пункта Ямполь, «прихватив» с собой оружие и военную технику. Он отметил, что их остановили с помощью заградотрядов ВСУ и частично вернули назад.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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