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Глава Дагестана объяснил ревизию личных дел чиновников борьбой с коррупцией

Меликов: ревизия личных дел чиновников ведется для борьбы с коррупцией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Ревизия личных дел дагестанских чиновников ведется для соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции, а не для проверки на возможную причастность к экстремизму. Об этом 18 июля сообщил глава республики Сергей Меликов.

«Мое поручение, которое исковеркано уже донельзя, было по-другому определено. Давайте мы проверим личные дела тех руководителей, которые сегодня занимают ведущие должности, на предмет соответствия и выполнения всех мероприятий, всех требований закона о противодействии коррупции», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Меликов задался вопросом о том, как может быть глава администрации или руководитель какого-либо органа власти причастен к экстремизму. При этом он подчеркнул, что прерогатива проверок на подобное есть у прокуратуры и следственных комитетов.

По словам главы Дагестана, для ревизии личных дел чиновников создана специальная рабочая группа, состав и формат которой не разглашается, чтобы избежать воздействия на нее. Также он напомнил о том, что государственные служащие должны соблюдать законы страны, в том числе отчитываться о доходах, не назначать на должности близких родственников.

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23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагоги и церкви и обстреляли пост ДПС. В результате погибли 22 человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). По словам главы Дагестана, террористами оказались выходцы из Сергокалинского района из уважаемых семей.

Спустя два дня после теракта Меликов сообщил, что дал поручение провести ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности, в том числе и депутатов народного собрания.

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