Меликов рассказал, что устроившие теракт в Дагестане были из уважаемых семей

Теракт в Дагестане, который произошел 23 июня, устроили боевики из уважаемых семей. Об этом 9 июля сообщил глава республики Сергей Меликов на встрече с представителями общественности.

«Террористами оказались выходцы из Сергокалинского района, причем из уважаемых семей, достигших определенных результатов в обществе, в бизнесе, в спорте», — сказал он.

По словам Меликова, жители Дагестана не поддерживают идеи террористов. Кроме того, он отметил, что на протяжении 15 лет боевики не давали республике развиваться. Из-за их действий в Дагестан не приходил бизнес и не развивались предприятия, указал Меликов.

В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на синагоги и церкви и обстреляли пост ДПС. Неизвестные скрылись на белом Volkswagen Polo. В результате терактов погибли 22 человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).

В ходе контртеррористической операции преступников ликвидировали: в Дербенте было нейтрализовано двое, в Махачкале — трое. Среди ликвидированных боевиков был 31-летний сын главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман. По информации Верховного суда Дагестана, преступную группу для совершения терактов в республике создал человек, инициалы и фамилия которого совпадают с именем сына экс-главы Сергокалинского района.

27 июня суд арестовал на два месяца обвиняемого в причастности к теракту в Дербенте. 4 июля были арестованы еще трое задержанных за подготовку вооруженных нападений.