Ведущие державы должны вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями. Об этом 17 июля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, понимает ли он опасения своих сограждан относительно вероятности начала новой холодной войны и гонки вооружений.

«Всё, что мы делаем, должно привести к тому, что у нас снова будет время, когда будут обсуждаться вопросы контроля над вооружениями между крупнейшими мировыми державами, когда мы выйдем из гонки вооружений и когда мы договоримся друг с другом о сокращении вооружений», — сказал он.

При этом канцлер подчеркнул, что именно Россия вышла из соглашений о контроле над вооружениями, поэтому теперь Запад должен быть настолько силен, чтобы на него невозможно было напасть.

Ранее, 16 июля, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Североатлантический альянс разрушил основные договоренности в сфере контроля над вооружениями, а США продолжают нагнетать конфронтацию. Он напомнил, что на месте созданных вокруг АСЕАН инклюзивных механизмов Вашингтон и его союзники создают закрытые конфронтационные блоки.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 8 июля заявил, что Москва не может начать переговоры с Вашингтоном по контролю над вооружениями даже в «пристрелочном» формате, потому что американская сторона занимает деструктивную позицию. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что к диалогу можно будет вернуться, если США откажутся от русофобии и выберут более здравый подход к двусторонним отношениям.

8 июня в США выразили готовность возобновить переговоры с Россией по ДСНВ. США допускают, что на смену российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) могут прийти несколько соглашений в сфере контроля над вооружениями.

До этого, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин назвал демагогией слова о готовности США к переговорам о стратегической стабильности. Российский лидер напомнил, что Вашингтон блокирует на протяжении 15 лет предложение Москвы по проекту договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который был подготовлен еще в 2008 году. При этом он подчеркнул, что РФ готова к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности.

В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.