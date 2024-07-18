Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Мир
Захарова усомнилась в безопасности штаб-квартиры ООН из-за инцидента с Лавровым
Армия
Российско-китайские учения «Морское взаимодействие – 2024» завершены
Общество
Путин обратил внимание на атмосферу фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»
Общество
Синоптики спрогнозировали грозу и понижение до +28 градусов в Москве 18 июля
Армия
Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ в зоне СВО
Происшествия
Губернатор Севастополя сообщил об отражении попытки атаки безэкипажного катера
Экономика
ФНС предупредит Роспотребнадзор о незаконном общепите
Мир
В Дании объяснили беспорядочную мобилизацию на Украине разладом властей
Мир
В ООН рассказали о пытавшихся прервать выступление Лаврова женщинах
Мир
Спецпрокурор обжаловал решение о закрытии дела Трампа о секретных документах
Общество
В РФ хотят запретить покупку и эксплуатацию глушилок GPS без разрешения Минобороны
Мир
Байден заразился коронавирусом и не выступит на конференции в США
Общество
Спрос на вахтовых сотрудников подскочил почти на 70%
Армия
ВС РФ нанесли удар по укрывавшимся в доме депутата боевикам ВСУ
Экономика
Банки сократили число рекламы кредитов из-за требования отображать ПСК
Мир
СМИ узнали об обиде Лиз Трасс на короля Великобритании за критику в свой адрес
Мир
Япония нарастила импорт рыбы из РФ на 10% за первые полгода 2024

Шольц призвал мировые державы вернуться к диалогу о контроле над вооружениями

Шольц призвал сделать все для возвращения к договору о контроле над вооружениями
0
Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущие державы должны вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями. Об этом 17 июля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, понимает ли он опасения своих сограждан относительно вероятности начала новой холодной войны и гонки вооружений.

«Всё, что мы делаем, должно привести к тому, что у нас снова будет время, когда будут обсуждаться вопросы контроля над вооружениями между крупнейшими мировыми державами, когда мы выйдем из гонки вооружений и когда мы договоримся друг с другом о сокращении вооружений», — сказал он.

При этом канцлер подчеркнул, что именно Россия вышла из соглашений о контроле над вооружениями, поэтому теперь Запад должен быть настолько силен, чтобы на него невозможно было напасть.

Политика несдерживания: США заявили о планах разместить в Германии ракеты нового типа
Вашингтон делает еще один шаг в сторону эскалации

Ранее, 16 июля, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Североатлантический альянс разрушил основные договоренности в сфере контроля над вооружениями, а США продолжают нагнетать конфронтацию. Он напомнил, что на месте созданных вокруг АСЕАН инклюзивных механизмов Вашингтон и его союзники создают закрытые конфронтационные блоки.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 8 июля заявил, что Москва не может начать переговоры с Вашингтоном по контролю над вооружениями даже в «пристрелочном» формате, потому что американская сторона занимает деструктивную позицию. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что к диалогу можно будет вернуться, если США откажутся от русофобии и выберут более здравый подход к двусторонним отношениям.

8 июня в США выразили готовность возобновить переговоры с Россией по ДСНВ. США допускают, что на смену российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) могут прийти несколько соглашений в сфере контроля над вооружениями.

До этого, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин назвал демагогией слова о готовности США к переговорам о стратегической стабильности. Российский лидер напомнил, что Вашингтон блокирует на протяжении 15 лет предложение Москвы по проекту договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который был подготовлен еще в 2008 году. При этом он подчеркнул, что РФ готова к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности.

В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024